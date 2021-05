Mit einem „hellblauen Auge“ ist der Wälzlager-Spezialist SBN bislang durch die Corona-Pandemie gekommen. Auch das neue Jahr begann vielversprechend, dennoch vergleicht Geschäftsführer Tim Hutzel die Jahresprognose mit „dem Blick in die Glaskugel“. Für eine Rutschpartie sorgte indes ein anderes Gerät.

Für viele Wirtschaftsbetriebe war 2020 ein katastrophales Jahr. Für den Wälzlager-Spezialisten SBN im Schönenberg-Kübelberger Mehlpfuhl gilt das nicht. Wegen der Corona-Pandemie lief es nicht optimal; es war aber auch kein Jahr zum Vergessen. „Wir sind bisher mit einem hellblauen Auge davongekommen“, sagt Geschäftsführer Tim Hutzel.

Einige Kennzahlen verdeutlichen das: SBN habe das Umsatzniveau der vergangenen Jahre – dieses bewegte sich zuletzt um die 30 Millionen Euro – halten können. Inmitten der Pandemie hat das Unternehmen einen weiteren Auszubildenden eingestellt, in die IT-Infrastruktur sowie rund eine dreiviertel Million Euro in einen Anbau investiert, der seit Oktober in Betrieb ist. In dem rund 360 Quadratmeter großen Bereich werden Kugellager veredelt. Das heißt, zunächst werden die Lager in einem Ultraschallbad gereinigt und im Anschluss neu gefettet – je nach Nutzung stehen unterschiedliche Schmierstoffe zur Verfügung.

Volles Lager

Dass SBN bisher vergleichsweise gut durch die Pandemie kam, dafür sieht Hutzel mehrere Gründe: Zunächst seien die Hauptbeschaffungswerke in Japan und Taiwan weiter offen – auch aktuell.

„Wir hatten keine nennenswerten Engpässe, konnten in unseren Betriebssparten weiter produzieren und weiter ausliefern“, schildert Hutzel. Weiterhin profitiere der Wälzlager-Spezialist von einer Entscheidung vor einigen Jahren. Damals habe die Geschäftsführung beschlossen, den Lagerbestand nicht zu reduzieren, sondern sogar auszubauen. Sollte es doch über einen längeren Zeitraum zu Engpässen in der Industrie kommen, „gewinnt der, der ein volles Lager hat. Das ist in der jetzigen Situation von Vorteil“, ist Hutzel überzeugt.

Weiterhin sei man breit aufgestellt und versorge nicht nur eine Sparte mit Produkten. So bedient der Wälzlager-Spezialist etwa Kunden im medizinischen Bereich, der Lebensmittel-produzierenden Industrie, der Robotik und indirekt auch aus dem Automobilbereich. „Wir liefern etwa Produkte für Cabrio-Verdecke oder die Lautstärkeregelung an Radios“, nennt Tim Hutzel einige Beispiele.

Früh reagiert

Zudem habe sich das Unternehmen, das seit sieben Jahren in Schönenberg-Kübelberg angesiedelt ist, früh auf die Corona-Situation eingestellt. Homeoffice-Kits seien frühzeitig angeschafft worden, zusätzliche Arbeitsplätze in Konferenzräumen eingerichtet, der Pausenraum umgebaut, Masken und Visiere angeschafft sowie ein entsprechendes Hygienekonzept aufgelegt worden. „Die jetzt geforderten zehn Quadratmeter pro Mitarbeiter hatten wir seit 13. März umgesetzt“, schildert Hutzel, der betont, dass die Mitarbeiter alle Maßnahmen vorbildlich und freiwillig mitgetragen haben.

Und als im Sommer die Auslastung niedriger gewesen sei, habe man andere Themen angepackt, die während der Boom-Phase aufgelaufen sind – Mitarbeiter geschult, das Lager auf Vordermann gebracht sowie die Verkaufsprozesse verbessert (Stichwort social selling). Dadurch habe man die Kurzarbeit auf vier Wochen begrenzen können.

Hoffen auf Normalität

Den Blick nach vorne zu richten, sei schwierig. Dank hoher Nachfrage aus dem medizinischen Sektor habe das neue Jahr vielversprechend begonnen. Eine Prognose abgeben will Hutzel dennoch nicht: „Das gleicht dem Blick in die Glaskugel.“ Der Geschäftsführer hofft – wie wohl die meisten anderen auch – auf eine schnelle Rückkehr zur „Normalität“, geht aber davon aus, dass die Beschränkungen noch einige Wochen andauern werden. So lange werde Hutzel versuchen, die Stimmung seiner Mitarbeiter auch mit verrückten Ideen zu heben. Wie zu Beginn des Jahres. Als es im Südkreis schneite, habe er Schlitten für die Mitarbeiter zur Verfügung gestellt. Das Rodeln in der Mittagspause sei gut angekommen, schildert er seinen Eindruck.