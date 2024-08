Ein roter VW Polo ist in der Straße „Im Pfaffental“ in Schönenberg-Kübelberg aus einer verschlossenen Garage entwendet worden, wie der Polizei am Freitagmorgen, 23. August, mitgeteilt worden ist. Das Auto mit Kuseler Kennzeichen stammt aus dem Jahr 2012. Bereits vor einigen Tagen seien aus dem Anwesen mehrere Schlüssel, unter anderem auch der Fahrzeugschlüssel, entwendet worden. Aufgrund der Spurenlage geht die Polizei von einem Tatzusammenhang aus. Hinweise nimmt die Polizeiwache Schönenberg-Kübelberg unter 06373 822111 oder pwschoenenberg-kuebelberg@polizei.rlp.de entgegen.