Am Freitag kam es gegen 10 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters in der Industriestraße in Kusel zu einer Verkehrsunfallflucht. Das hat die Polizei mitgeteilt. Demnach streifte ein silberner VW-Bus „mit einer auffällig weiß lackierten Stoßstange und weißen Radkappen“, so die Polizei, beim Einparken einen grauen Opel Astra Kombi. Nach dem Zusammenstoß habe der Verursacher den Unfallort verlassen, ohne sich weiter um die Angelegenheit zu kümmern. An dem geparkten Opel sei ein Schaden an der hinteren linken Fahrzeugseite entstanden. Die Polizei bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, sich telefonisch unter 0631 36914499 oder per E-Mail an pikusel@polizei.rlp.de zu melden.