Die Anklage wegen Vergewaltigung gegen einen 55-jährigen Mann aus dem Landkreis Kusel wird voraussichtlich erst im Herbst vor Gericht erneut verhandelt. Das teilte der Direktor des Amtsgerichts Landstuhl, Jan Hornberger, auf Anfrage der RHEINPFALZ mit. Erst müsse ein aussagepsychologisches Gutachtens erstellt werden, in dem über die Glaubwürdigkeit des mutmaßlichen Opfers befunden wird. Dem 55-Jährigen wird vorgeworfen, am Abend des 24. Dezember 2021 seine heute 19 Jahre alte Stieftochter zunächst in deren Zimmer begrapscht und später auf einer Parkbank vergewaltigt zu haben. Der Mann bestreitet die Tat.