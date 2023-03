Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Die Straftat-Vorwürfe gegen einen Richter am Amtsgericht Kaiserslautern sind endgültig vom Tisch: Der Bundesgerichtshof in Karlsruhe habe am Donnerstag die Revision der Staatsanwaltschaft Zweibrücken verworfen. Damit sei der Freispruch rechtskräftig. Dies hat am Donnerstag der Verteidiger des Richters, Rechtsanwalt Matthias Weihrauch (Kaiserslautern) der RHEINPFALZ mitgeteilt.

Der Amtsrichter hatte sich im August 2019 auf der Anklagebank am Zweibrücker Landgericht wiedergefunden. Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken hatte dem heute 59-Jährigen vorgeworfen,