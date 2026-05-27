Gitte Haenning, Chako Habekost und The Sweet: Das gemeinsame Kulturprogramm des Kreises Kusel, der VG Kusel-Altenglan und der Stadt Kusel für die nächste Saison steht fest.

Vielleicht wird es eines ihrer letzten Konzerte: Am Freitag, 9. Oktober, kommt die britische Rockband The Sweet auf ihrer „Rockin’ For The Eternity“-Tour, mit der sie ihren Bühnenabschied feiert, in die Fritz-Wunderlich-Halle nach Kusel. Bandleader ist Gitarrist Andy Scott, Jahrgang 1949. Der gebürtige Waliser ist das einzig noch lebende Mitglied der Originalbesetzung und seit 1970 bei The Sweet aktiv. Mit dabei haben Scott und Kollegen s ihre Hits „Fox On The Run“, „Love Is Like Oxygen“ und natürlich „Ballroom Blitz“.

Am Sonntag, 25. Oktober, folgt ein Klassikkonzert auf Burg Lichtenberg. Zu erleben sind Pianistin Andréa Huguenin Botelho und Kontrabassist Thierry Barbé, ehemaliger Solist der Pariser Oper, in einem vierhändigen Konzert.

Am 14. November zu Gast in Kusel: Gitte Haenning. Foto: Jim Rakete

Les Clöchards treten am 8. November auf – im Kulturzentrum Kinett, das nun als Spielort ins Kulturprogramm des Landkreises Kusel, der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan und der Stadt Kusel integriert ist. Mit ihrer Tour „Ich bin stark“ kommt Gitte Haenning samt ihrer Band am Samstag, 14. November, in die Fritz-Wunderlich-Halle. Sie spielt ein Jubiläumsprogramm anlässlich ihres 80. Geburtstags. Es folgt das traditionelle Herbstkonzert des Westpfälzischen Sinfonieorchesters Musikverein Kusel & Orchestervereins Idar-Oberstein am Samstag, 21. November, ebenfalls in der angestammten Fritz-Wunderlich-Halle.

Mit seinem Programm „Es kummt wie’s kummt!“ tritt am Freitag, 27. November, der Comedian Chako Habekost in der Fritz-Wunderlich-Halle auf. Einen Tag später, am 28. November, spielt an gleicher Stelle erneut die Tributeband Creedence Clearwater Review. Und die beliebte hiesige Unplugged-Band Die Üblichen Verdächtigen gibt am Samstag, 5. Dezember, ihr Weihnachtskonzert.

Geben am 5. Dezember wieder ein Weihnachtskonzert: Die Üblichen Verdächtigen. Foto: Sayer

Das neue Jahr beginnt mit einem Doors-Tribute der Band The Doors in Concert am Freitag, 8. Januar. Ein Neujahrskonzert von Denis Wittberg mit seinen Schellack-Solisten folgt am Samstag, 9. Januar. Am Sonntag, 17. Januar, gibt die aus Kusel stammende Pianistin Sonia Achkar mit dem renommierten Pariser Pianisten Alexandre Lory ein Konzert auf Burg Lichtenberg. Es folgen am Dienstag, 19. Januar, The Twelve Tenors auf „Legacy“-Tour und das gern gesehene Joscho Stephan Trio gleich am Mittwoch, 20. Januar. Die A-Cappella-Formation Maybebop ist am 28. Januar zu Gast.

Nächsten April in Kusel: Bernhard Hoëcker. Foto: Ospeltphotography

Von Februar bis Mai folgen Auftritte unter anderem von Rebecca Dahl & Manuel Lothschütz (21. Februar), Trompeter Christoph Moschberger (5. März) , Entertainer Harald Schmidt (6. März), Komiker Bernhard Hoëcker (16. April) sowie den Klassikerneuerern Wildes Holz & Spark (2. Mai). Außerdem gibt es wieder ein Kinderprogramm ab Dezember.

Info

Eintrittskarten gibt es ab 2. Juni unter der Tickethotline 06381 424 496, im Netz über www.landkreis-kusel.de, vor Ort im Servicebüro Kultur der Kreisverwaltung Kusel, Trierer Straße 49-51, sowie via www.rheinpfalz.de/ticket (günstiger mit RHEINPFALZ-Card).