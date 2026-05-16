Der neue Chefarzt der Inneren Medizin am Gesundheitszentrum Glantal, Erikos Vlachavas, informiert am Mittwoch, 20. Mai, zum Thema Bluthochdruck – zu den Symptomen, der Diagnostik und der Therapie dieser Krankheit. Es handelt sich um einen Vortrag für jedermann, der in der Magistrale des Meisenheimer Krankenhauses auf dem Liebfrauenberg stattfindet und um 17 Uhr beginnt. Fragen aus dem Publikum sind möglich. Der Eintritt ist frei. Der Vortrag ist der Auftakt der Reihe „Medizin im Dialog“, die im Gesundheitszentrum Glantal fortan bis kurz vor Weihnachten jeweils am dritten Mittwoch im Monat stattfindet und Krankheiten wie Demenz und Alzheimer, Multiple Sklerose, Diabetes, Parkinson, Herzrhythmusstörungen, aber auch die Symptome, Therapien und Nachsorge von Schlaganfällen in den Blick nimmt.