Die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel lädt zu einer digitalen Gesprächs- und Diskussionsrunde mit dem Politikwissenschaftler und Bürgerrechtler Roland Roth ein.

Am Mittwoch, 19. Mai, 18 bis 20 Uhr, spricht Roth zum Thema „Über ein Jahr Corona – wie steht es um Demokratie, Ehrenamt und Bürgerbeteiligung“. In seinem 45-minütigen Vortrag wirft er einen Blick zurück, analysiert die letzten Monate der Pandemie und formuliert die aktuellen Herausforderungen. Dabei spannt er einen Bogen von Ehrenamts- und Vereinsförderung bis zur Stärkung der Bürgerbeteiligung und der lokalen Demokratie im ländlichen Raum. Im Anschluss steht eine moderierte Diskussion auf dem Programm.

Zu dem Vortrag eingeladen sind Lehrer, Mitarbeiter aus Kreis- und Verbandsgemeindeverwaltungen, ehren- und hauptamtliche Mitarbeiter in der Kinder- und Jugendarbeit, Mitarbeiter aus sozialen Einrichtungen, Kindergärten, Beratungsstellen und der Polizei, Menschen aus der Politik sowie alle interessierten und ehrenamtlich engagierten Bürger.

Die Teilnahme ist kostenlos, eine Teilnahmebestätigung wird auf Anfrage ausgestellt. Der Zoom-Zugangslink wird nach Anmeldung per Mail zugesendet. Anmeldung bei Simone Schnipp von der Fach- und Koordinierungsstelle „Demokratie leben!“ per Mail an simone.schnipp@cjd-rlp-mitte.de, telefonisch unter 0170 9233555 oder bei Werner Barthel vom Kreisjugendamt Kusel unter Telefon 06381 424174.