Sind im Wald bei Liebsthal Teile eines im Zweiten Weltkrieg abgestürzten Militärflugzeugs gefunden worden? Das ist Thema eines Vortrags am 23. April im Bürgerhaus Quirnbach.

Viel ist es nicht, was die Arbeitsgruppe Vermisstenforschung um Uwe Benkel an einem regnerischen Sonntagvormittag in einem Waldstück zwischen Quirnbach und Rehweiler gefunden hat: Ein paar rostige Metallteile und Schrauben, die nach der Säuberung und dem Entfernen von Rost silbrig glänzten. Uwe Benkel ist sich jedoch sicher, dass die Fundstücke von einer im Zweiten Weltkrieg abgestürzten Messerschmitt Bf 109 stammen: „Wir konnten anhand der topografischen Begebenheiten lokalisieren, wo der Motor des abgestürzten Flugzeuges aufschlug.“ Er vermutet, dass es sich bei zwei nahe gelegenen Senken um Bombentrichter handelt. Die dort eingeschlagenen Sprengkörper seien zuvor an der Tragfläche eines amerikanischen Flugzeugs befestigt gewesen.

Was genau ist an jenem 11. Februar 1944 im Wald bei Liebsthal geschehen? Der Ablauf des Luftkampfes gilt als gesichert. Hauptziel der US Air Force war Frankfurt – mehrere Maschinen erreichten das anvisierte Gebiet aber nicht und suchten sich unterwegs Gelegenheitsziele. In Betracht kommen beispielsweise der Bahnhof und die Bunkeranlage bei Glan-Münchweiler. Klar ist hingegen, dass der deutsche Unteroffizier Andreas Reißle mit seinem Jagdflugzeug die Maschine des amerikanischen Piloten Kenneth R. Martin rammte. Die Mustang P 51 ging schließlich bei Nanzweiler nieder, der Pilot selbst wurde in Waldmohr geborgen. Reißles Me 109 fing Feuer, brach auseinander und stürzte im Wald bei Liebsthal ab.

Europaweit bereits über 100 Flugzeuge geborgen

Im Vorfeld hat der Quirnbacher Markus Becker bereits einige größere Metallteile oberirdisch im Wald gesichert, die ebenfalls bei dem Vortrag zu sehen sind. Uwe Benkel ist europaweit mit seiner Arbeitsgruppe tätig. Weit über 100 Flugzeuge wurden schon geborgen, manche davon mit den sterblichen Überresten der Piloten. Der Luftkampf bei Liebsthal wird zwar am Donnerstag im Zentrum von Benkels Ausführungen stehen.

Der Forscher wird aber auch allgemein über die Tätigkeit der Arbeitsgruppe Vermisstenforschung sowie über weitere Luftkämpfe und Abstürze aus der Gegend berichten. Ferner wird einer seiner Mitarbeiter, Andreas Compter aus Henschtal, eine kleine Sonderausstellung zum Thema Luftschutz in der Region vorstellen. Neben Texten, Dokumenten und Fotos wird er einige Exponate aus der damaligen Zeit präsentieren.

Info

„Der Flugzeugabsturz vom 11. Februar 1944 bei Liebsthal“: Vortrag von Uwe Benkel am Donnerstag, 23. April, im Bürgerhaus Quirnbach, Beginn 19 Uhr. Der Eintritt ist frei.

