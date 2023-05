Um die „Symbolik, Codes, Kleidung und Musik der Rechten“ geht es in einem Vortrag am Donnerstag, 25. Mai, um 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Bledesbach. Die Mobile Beratung Rheinland-Pfalz, Regionalstelle Süd, und Bastian Drumm von der Kontaktstelle Holler in Kusel geben in ihrem Vortrag einen Überblick über gängige Symbole, Kleidermarken und Codes des rechten Spektrums und liefern Hintergrundwissen zu deren Einordnung. Hintergrund ist, dass sich das Auftreten der rechtsextremen Szene seit den 1980er- und 1990er-Jahren stark gewandelt habe, heißt es in einer Veranstaltungsmitteilung.