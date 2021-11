Wegen der großen Nachfrage wiederholt die Ortsgruppe St. Wendel im Sozialverband VdK den Vortrag „Patientenverfügung – Vorsorgevollmacht – Betreuungsvollmacht“. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 2. Dezember, von 17 bis 19 Uhr im Tagungsraum im ersten Obergeschoss sogenannten City Carré in der Bahnhofstraße 14 in St. Wendel statt. Referent ist der Ortsvereinsvorsitzende Paul Müller. Eine Anmeldung unter 01520 1940326 ist erforderlich, Zutritt haben Geimpfte, Genesene und Getestete.

Es kann jeden treffen

Müller sagt: „Krankheit oder ein Unfall können jeden in eine Situation bringen, in der selbstverantwortliches Handeln nicht mehr möglich ist. Davor sind selbst junge Menschen nicht gefeit. Ehepartner oder Kinder sind nicht automatisch berechtigt, die Rechtsvertretung zu übernehmen. Es ist daher ratsam, rechtzeitig, also solange man gesund ist, Vorsorge zutreffen um im Wortsinn 'selbstbewusst' die eigene Zukunft zu gestalten.“