Am Donnerstag, 23. Februar, findet um 19 Uhr im Gemeindehaus Am Schäfergarten 12 ein Vortrag von Charlotte Glück, Leiterin des Stadtmuseums Zweibrücken, statt. Der Eintritt ist frei. 2022 feierten die Stadt Zweibrücken und die Region des ehemaligen Herzogtums Pfalz-Zweibrücken den 300. Geburtstag ihres Herzogs. Im Zentrum der Jubiläumsveranstaltungen unter dem Titel: „Dazwischen“ steht eine Ausstellung im Stadtmuseum Zweibrücken, die bis 5. März zu sehen ist.

Glück, Kuratorin der Ausstellung, führt in einem bebilderten Vortrag in die Geschichte Christians IV. und in seine Verbindung zu Herschweiler-Pettersheim ein. Christian IV. sorgte dafür, dass Pfalz-Zweibrücken von Interesse und europäischer Bedeutung war. Er regierte ein Land mit deutschen und französischen Besitzungen. Obwohl er ein absoluter Herrscher war, sorgte er sich im Geist der Aufklärung um das Wohl seines Volkes, disziplinierte es aber auch nach seinen Vorstellungen. Christian IV., ein leidenschaftlicher Jäger, hielt sich sehr gerne in seinem Jagdschloss Pettersheim auf, das mitten in seinem bevorzugten Jagdgebiet lag. Hier starb er auch am 5. November 1775, mit erst 53 Jahren. Seinen Tod umranken viele Legenden.