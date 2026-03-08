Der Synagogenverein Meisenheim und die Organisation Omas gegen Rechts weisen auf einen Vortrag mit dem Titel „Gegen Rechtsextremismus“ hin, der am Mittwoch, 11. März, um 19.30 Uhr im Haus der Begegnung in Meisenheim, Saarstraße 3, stattfindet.

Referent Bastian Drumm, unter anderem Mitorganisator des Festivals Kein Bock auf Nazis, erläutert darin, wie rechtsextreme Personen und Gruppen zu erkennen sind, beispielsweise an Zahlencodes und Symbolen.

Der Eintritt ist frei.