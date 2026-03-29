In einem Vortrag im Urweltmuseum Geoskop am Mittwoch, 1. April, 19.30 Uhr, sprechen Matthias Pfaff, Lukas Speyer und Leon Werner von der Hochschule Kaiserslautern zum Thema „Wie Virtual Reality wissenschaftliche Welten öffnet: Gestaltung einer immersiven Expedition in die Urzeit“. Der Vortrag ist Teil des wissenschaftlichen Forums Terra Magica. Die Präsentation gibt Einblicke in die Entwicklung einer VR-App für die Pfälzer-Bergland-Draisine, die Besucherinnen und Besucher auf eine virtuelle Reise in die Urzeit führen soll. Es soll gezeigt werden, wie Virtual Reality im Museumskontext neue Möglichkeiten schafft, Geschichte erfahrbar zu machen und vergangene Welten immersiv erlebbar zu gestalten. „Der Vortrag erläutert die wichtigsten Schritte von der ersten Idee zur fertigen Zeitreise“, heißt es in einer Pressemitteilung. Außerdem werde beleuchtet, welche Chancen VR für zukünftige Ausstellungen bietet. Die Veranstaltung findet im Erdgeschoss der Zehntscheune auf Burg Lichtenberg statt.