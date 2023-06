Der Politikwissenschaftler Timo Büchner gibt am Mittwoch, 14. Juni, ab 19 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus Etschberg, Hauptstraße 53, eine Einführung in das Thema und erklärt dabei anhand von Beispielen die wichtigsten Begriffe und Zusammenhänge. Büchner ist freier Autor und Journalist. Er studierte Politische Wissenschaften und Jüdische Studien in Heidelberg. Seit vielen Jahren recherchiert er zur extremen Rechten im Nordosten Baden-Württembergs.

Rechtsrock spiele in der Neonazi-Szene eine wichtige Rolle. Über die Musik wird Gemeinschaft erzeugt, in ihr werde Hass und Rechtsterror propagiert. Zudem finanzierten sich viele gewaltbereite Kameradschaften und Netzwerke mit Konzerten und Liederabenden, heißt es in einer Veranstaltungsankündigung.

Der Vortrag „Rechtsrock. Business, Ideologie und militante Netzwerke“ wird von der Kontaktstelle Holler und der Ortsgemeinde organisiert und durch die Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel und durch das Programm „Demokratie leben“ des Bundesfamilienministeriums gefördert.