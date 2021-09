Die Kräuterpädagogin Christel Trost wird am Mittwoch, 15. September, um 14 Uhr am Höbelgraben den Nutzen von Kräutern für junge und ältere Menschen schildern. Unter anderem geht es um die Wirkung von Weißdorn, Schafgarbe, Melisse und Minze. Bei dieser Veranstaltung des Netzwerks für das Alter im Landkreis Kusel sowie der Arbeitsgruppe Urfunktion Dorf in Altenkirchen gibt es auch eine Verköstigung von Kräuterspezialitäten.