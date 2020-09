Der Heimat- und Kulturverein Ostertal hat wegen Corona seine Herbstveranstaltung abgesagt, die bisher stets am 1. November im evangelischen Gemeindehaus in Hoof stattfand.

Der Vortrag „Vom Ostertal – im Saarland und anderswo“ werde nachgeholt, sobald es möglich sei. Dabei gehe es nicht nur um die Namen „Oster“ und „Ostertal“, sondern auch um die Geschichte unserer Flüsse und Bäche allgemein, um die Geologie und die Bodenformen des Ostertals, auch um die insgesamt 37 Nebenbäche des drittlängsten Fließgewässers des Saarlandes.

Schließlich würden die Veränderungen dargestellt, die der Bach und das Tal in den vergangenen 100 Jahren erfahren haben: Veränderungen am Bachlauf für den Straßenbau Bachbegradigungen zur (vermeintlichen) Verhinderung von Hochwasser, Planung und Verhinderung eines Staubeckens und einer Zentralkläranlage zwischen Hanauermühle und Hangard, dann die Schaffung von Biotopen sowie die Renaturierungen, schließlich der Bau von dezentralen Kläranlagen im Ostertal und an etlichen Nebenbächen.

In einer weiteren Präsentation würden die Ostertaldörfer in Bildern dargestellt. Und schließlich gebe es hiernach noch eine dritte Präsentation – und zwar der weiteren acht Ostertäler, die es in Deutschland gebe.