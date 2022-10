Schwere Regenfälle haben zuletzt den Anwohnern im Pappelweg in Schmittweiler mehrfach große Sorgen bereitet – vor allem Eigentümer neuer Häuser waren betroffen. Abhilfe wurde bereits oder wird nun umgehend geschaffen.

„Der Schlamm stand ihnen vor der Haustür“, sagte Ortsbürgermeister Thomas Wolf (CDU) in der jüngsten Sitzung des Ortsgemeinderates. Wolf zufolge waren die Regenfälle zuletzt so stark, dass sich der Schlamm sogar durch die Straße gewälzt habe. Die zur Vorsorge installierten Kaskaden wie auch die Gullys seien voll mit Dreck und Schlamm gewesen. Sie seien direkt gereinigt worden.

Ursache für die Schlammwalze sei die Ackerfläche oberhalb des Pappelwegs gewesen. Diese sei betonhart und glatt gewesen, sodass der Regen nicht versickern konnte und der Mutterboden weggespült wurde. Wolf habe den Eigentümer gebeten, den Acker zu pflügen. Darüber hinaus seien an einem Teil des Feldes ein Graben sowie ein Erdwall mit Vlies errichtet worden. Außerdem sei ein Wall entlang der gemeindeeigenen Grünfläche angelegt worden. So soll das herabschießende Wasser gebremst werden. Beide Wälle werden bepflanzt, kündigte Wolf an. Ein Entwässerungsrohr sorge dafür, dass das Wasser versickern kann. In den Wirtschaftsweg, der Verlängerung des Pappelwegs, werde eine Muldenrinne gegraben. Was die Maßnahmen kosten, kann Wolf erst nach Abschluss der Arbeiten genau beziffern.