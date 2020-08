Die Ergebnisse der Corona-Tests der Mitarbeiter des Friseursalons Voborsky, der seit Mittwoch wegen Corona geschlossen ist, sind da: Alle Tests sind negativ. Das erklärte Inhaber Markus Voborsky am Freitag. „Die Ergebnisse kamen alphabetisch. Während die Belegschaft schon jubelte, haben wir – unser Nachname beginnt mit dem Buchstaben V – noch gezittert“, sagte Voborsky. Doch auch die Ergebnisse für ihn und seine Frau seien inzwischen angekommen und ebenfalls negativ. „Wir können also vorsichtig Entwarnung geben“, so Voborsky. Dennoch bliebe die Quarantäne-Pflicht: Erst ab Dienstag, 8. September, werde er den Salon wieder mit der vollen Mannschaft betreiben können. Davor, ab Dienstag, 1. September, öffne er allerdings „auf Sparflamme“ mit den vier Mitarbeitern, die keinen Kontakt mit der Infizierten hatten, da sie im Urlaub waren.