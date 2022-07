Zweimal in Folge machte die Corona-Pandemie den Verantwortlichen einen Strich durch die Rechnung. Dieses Jahr soll der Quirnbacher Pferdemarkt wieder zahlreiche Besucher in die knapp 500-Einwohner-Gemeinde locken. Wie Ortsbürgermeisterin Steffi Körbel mitteilte, sei der Gemeinderat vorsichtig optimistisch, dass die Großveranstaltung mit Pferdeschau, Markttag und Festzelt am 9. November stattfinden wird. Die Gemeinde wolle jetzt die Planung aufnehmen und dabei unter anderem die Züchter für die beliebte Pferdeschau kontaktieren. In den vergangenen Jahren zog es regelmäßig mehr als 15.000 Besucher zum Pferdemarkt, der traditionell am zweiten Mittwoch im November stattfindet.