Die Saison in der Bezirksliga West ist vorbei. Mit einem starken Schlussspurt kam der SV Nanz-Dietschweiler noch auf Rang zwei. Und muss darum nachsitzen. Denn es geht nun um den Einzug in die Landesliga West.

Der SV Nanz-Dietschweiler geht in die Verlängerung: Im ersten Relegationsspiel um den Aufstieg in die Landesliga empfängt der SV am Mittwochabend (19.30 Uhr) den SV Winterbach (Zweiter der Bezirksliga