Das Kuseler Feuerwehrhaus wird früher fertig als Stuttgart 21: Beim Richtfest am Freitag hat der Planer den Zeitraum fürs Probewohnen festgeklopft. Ab wann wird ausgerückt?

Von der Idee bis zur Umsetzung geht manchmal ein Weilchen ins Land. So war’s auch beim Großprojekt Feuerwehrgerätehaus für die Stützpunktwehr der Kreisstadt Kusel. Dass hoher Bedarf dafür besteht, ist seit gut und gerne 40 Jahren bekannt. Als dringlich eingestuft wurde das Vorhaben im Bürgermeisterwahlkampf 2000/ 2001. Damals gewann Stefan Spitzer die Wahl. Die Zusage, das Gerätehaus zu bauen, hat ihn bis zur Pensionierung begleitet. Allerdings ist es nicht gelungen, den Bau noch in der knapp 25-jährigen Amtszeit umzusetzen. Nur zum Spatenstich hat’s gereicht.

Der war am 13. Dezember 2024. Genau anderthalb Jahre später hat die Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan den zweiten wesentlichen Baufortschritt markiert. Der Rohbau ist fertig – fast. Denn als Bürgermeister Christoph Schneider und David Herber, Zimmermann und Mit-Geschäftsführer der Firma Holzbau Herber, aufs Dach des Funktionsgebäudes stiegen, gähnte oberhalb der Fahrzeughalle noch der Himmel.

Gearbeitet aber wird zurzeit merklich mit Druck. Fürs Richtfest war nur eine Pause vorgesehen, danach ging’s auf der Baustelle noch weiter.

Geflogen kommt’s von oben. Absender: Christoph Schneider, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan, und David Noah Herber von der Firma Herber Holzbau. Foto: Christian Hamm

So nimmt denn das neue Domizil der Kuseler Wehr Gestalt an. In der Bauphase gab es offenkundig kaum Verzögerungen. Man könne von einem Probelauf Ende des Jahres ausgehen. Ob das eine Art Probewohnen sei? So in etwa, bestätigte mit einem Lachen Dieter Fetzer, Architekt der Bauabteilung im Hause der VG-Verwaltung. Fetzer ist der fachkundige Begleiter, also eine Art Aufseher, auf Seiten des Bauherrn.

Planer wiederum ist der Architekt Michael Penning vom unter anderem auf Feuerwachen spezialisierten Architektur- und Ingenieurbüro Kplan. Er bestätigt, dass sich die Verantwortlichen durchaus darauf einstellen können, gleich im kommenden Jahr ganz regulär vom neuen Stützpunkt Lehnstraße auszurücken.

Der Bau wächst, der Richtstrauß hat am Freitag gegrüßt: Am Kuseler Feuerwehrgerätehaus in der Lehnstraße geht es vorwärts. Foto: Christian Hamm

Auf dem Areal der früheren Molkerei findet sich ein großer, aber doch recht knapp bemessener Nutzbau ohne Firlefanz, aber mit zwölf Stellplätzen und den zusätzlich notwendigen Räumen. Mehr Parkfläche hinterm Haus hätte nicht geschadet, aber Besitzverhältnisse und Topographie haben kein Wunschkonzert zugelassen.

„Wir haben um jeden Quadratmeter gekämpft“, hatte Wehrleiter Jens Werner schon beim Spatenstich verdeutlicht, dass die Kuseler nur wegen der langen Wartezeiten keine Riesen-Extrawürste gebraten bekamen. Ähnlich lange in der Planung wie Stuttgart 21, wird das Feuerwehrhaus Kusel früher fertig und ufert in der Preisentwicklung nicht so sehr aus: Dieter Fetzer rechnet mit rund zehn Millionen Euro.