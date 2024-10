Zwei Leichtverletzte, Sachschaden im mittleren fünfstelligen Bereich: Das ist die Bilanz eines Unfalls, der sich am späten Montagabend in der Glanstraße in Schönenberg-Kübelberg ereignet hat. Ein 56-Jähriger war nach Polizeiangaben mit seinem Wagen in Richtung Bahnhofstraße unterwegs. Dabei missachtete er die Vorfahrt eines entgegenkommenden Pkw, dessen 54-jähriger Fahrer der abknickenden Vorfahrtsstraße folgen wollte. Die beiden Autos sind frontal zusammengestoßen. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die Glanstraße voll gesperrt. Gegen den Verursacher wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet.