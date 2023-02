Eine Leichtverletzter sowie zwei Autos mit Totalschaden sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagabend in Breitenbach. Wie die Polizei auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilte, bog ein Autofahrer gegen 18.30 Uhr von der Straße Auf dem Wilcher in die Lautenbacher Straße ein. Dabei übersah er ein anderes Fahrzeug, sodass es zum Zusammenstoß kam. Eines der Autos prallte zudem gegen einen Strommast. Einer der Unfallbeteiligten habe vor Ort über Schmerzen im Nacken geklagt, musste allerdings nicht ärztlich behandelt werden, ergänzte die Polizei. Die Straße musste während der Unfallaufnahme nicht gesperrt werden.