Kein Zusammenstoß, aber trotzdem ein verletzter Fahrradfahrer: Weil ihm am Dienstagvormittag ein Autofahrer die Vorfahrt von der Holler- in die Kreuzwiesenstraße in Kusel nahm, erschrak ein 76-jähriger Radfahrer so sehr, dass er beim Bremsen stürzte. Wie die Polizei mitteilt, zog er sich leichte Verletzungen zu und wurde vom Rettungsdienst ins nächstgelegene Krankenhaus gebracht.