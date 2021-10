Am Sonntagabend wollte ein 48-Jähriger mit seinem Auto aus Rothselberg kommend auf die B270 in Richtung Lauterecken einbiegen. Dabei übersah er ein Leichtkraftrad auf der Bundesstraße mit seinem 16 Jahre alten Fahrer und seiner 14 Jahre alten Beifahrerin. Der Kradfahrer und die Sozia wurden auf die Straße geschleudert und erlitten schwere, jedoch keine lebensgefährlichen Verletzungen. Nach erfolgter Erstversorgung durch Rettungsdienst und Notarzt wurden sie in Krankenhäuser gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Zur Unfallaufnahme musst die B270 in beiden Richtungen durch die Feuerwehr gesperrt werden.