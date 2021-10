Eine 41-Jährige verursachte laut Polizei am Montag um 8.45 Uhr einen Unfall mit mehreren Verletzten und erheblichem Sachschaden. Sie wollte mit ihrem SUV auf die B270 in Richtung Wolfstein einbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt einer 27-Jährigen, die mit ihrem Opel in Richtung Lauterecken auf der Bundesstraße unterwegs war. Beim Zusammenstoß wurden die Unfallverursacherin und ihre beiden 17 und drei Jahre alten Mitfahrerinnen sowie die Opelfahrerin verletzt. Alle Verletzte wurden vom Rettungsdienst und einem Rettungshubschrauber in umliegende Krankenhäuser gebracht. Dort gab es Entwarnung: Die Verletzungen stellten sich als leicht heraus. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit.