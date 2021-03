Eine 54-jährige Autofahrerin ist am Dienstag bei einem Unfall in der Saarpfalzstraße leicht verletzt worden. Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, hatte ein 78-jähriger Autofahrer beim Abbiegen die Vorfahrt missachtet. Die Frau wurde durch den Aufprall verletzt, der Mann kam mit dem Schrecken davon. An beiden Autos entstand Totalschaden. Die Saarpfalzstraße musste vorübergehend gesperrt werden.