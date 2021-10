Am Freitag gegen 14.40 Uhr ereignete sich auf der B423 ein Verkehrsunfall mit einer verletzten Person. Ein 62-jähriger Autofahrer befuhr die B423 aus Bettenhausen kommend und wollte auf die L358 in Richtung Nanzdietschweiler abbiegen. Hierbei übersah er einen aus Richtung Nanzdietschweiler kommenden und somit vorfahrtsberechtigten 71-jährigen Pkw-Fahrer. Durch den Zusammenstoß wurden beide Auto derart beschädigt, dass sie nicht weiter fahrbereit waren. Der 71-Jährige kam leicht verletzt in ein Krankenhaus.