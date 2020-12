Allgemeine Lage

Zwischen einem kräftigen Tief über dem Atlantik und hohen Luftdruck über dem Kontinent verbleiben wir in den kommenden Tagen in einer milden südlichen bis südwestlichen Strömung. Zum Sonntag nimmt der Störungseinfluss von Westen allerdings zu. Nach Durchzug von Schlechtwettergebieten in der neuen Woche, könnte unserer Region an Weihnachten durchaus eine winterliche Überraschung bevorstehen, sofern sich die Kaltluft aus Norden bei uns durchsetzt. Die Entwicklung an den Festtagen bleibt also spannend.

Vorhersage

Donnerstag: Abgesehen von einigen größeren Auflockerungen, die uns vor allem am Vormittag beglücken sollten, dominieren jedoch eher die Wolken. Regen fällt dabei jedoch nicht. Die Tagestemperaturen bewegen sich im milden Bereich.

Freitag: Heute könnten sich die dichteren Wolken mal verziehen und längere Zeit der Sonne die Gelegenheit bieten, sich in Szene zu setzen. Die Temperaturen verändern sich dabei kaum.

Samstag: Auch heute könnte uns nochmals ein freundlicher Tag mit licht- und wärmespendenden Sonnenstrahlen bevorstehen, sofern uns tiefhängende Wolken keinen Strich durch die Rechnung machen. Dazu wird es wieder ausgesprochen mild mit Höchsttemperaturen teilweise im zweistelligen Bereich. In der Nacht auf Sonntag nähern sich von Frankreich voraussichtlich kompaktere Regenwolken.

Sonntag: Heute bleibt es überwiegend trübe. Aus dichten Schichtwolken fällt zeitweise leichter Regen oder Sprühregen. Es bleibt mild.

Weiterer Trend

In der neuen Woche geht es durchwachsen weiter. Dabei fällt gelegentlich Regen und Sprühregen. An den Festtagen wird es möglicherweise kälter und es kann zu örtlichen Schnee(regen) und Graupelschauern kommen.