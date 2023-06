Der Reiterverein Veldenz in Lauterecken hat wieder einmal seine Mitglieder aktiviert, denn es steht Ende Juni das alljährliche Fahrturnier an.

Vom 23. bis 25. Juni finden beim Fahrturnier auf dem Reitplatzgelände Wettkämpfe der Klassen A und M, sowie Pfalz- und Rheinland-Pfalz-Meisterschaften statt. Die Fahrer bringen ein ganzes Team an Helfern mit. Sie trainieren täglich ihre Pferde, bringen ihre Geschirre und Kutschen in Ordnung und auf Hochglanz. Obwohl das Turnier erst am Freitag beginnt, kommen viele Fahrer bereits am Mittwoch oder Donnerstag, um ihren Pferden den Platz zu zeigen und die schöne Landschaft zu genießen.

Am Freitag wird es dann ernst. Alle Gespanne starten mit der Dressur, die dann entscheidet, ob das Gespann am Samstag ins Gelände starten darf. Da der Reiterverein seine Hindernisse direkt um den Platz gebaut hat, ist für die Zuschauer fast immer etwas los. Das wird auch noch durch die Moderation von Albert Meier gefördert, der praktisch in Echtzeit alle Ergebnisse ans Publikum weitergibt. Abends wird dann an der Bar gefeiert.

Richtig spannend wird es auch am Sonntag beim Kegelfahren. Dieser letzte Teil der Prüfung entscheidet, wer den Sieg mit nach Hause nehmen darf. Der Reiterverein Veldenz bietet an jedem Tag Speisen und Getränke an, als Extra freitags und samstags ab etwa 17 Uhr Flammkuchen.