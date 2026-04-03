In Idar-Oberstein steigt auch in diesem Jahr der traditionelle Lauf zur Felsenkirche. Für diese Herausforderung gibt es ein spezielles Trainingsangebot.

Mit dem Frühling beginnen auch die Vorbereitungen für den Idar-Obersteiner Felsenkirche-Treppenlauf. Das Sportevent findet immer am dritten Sonntag im September statt, in diesem Jahr also am 20. September 2026.

„Ich habe mir die Strecke angeschaut, da sind etliche Bäume umgestürzt, die entfernt werden müssen“, berichtet Organisator Rainer Hagner vom Marathonteam Hagner. Er hat schon dem städtischen Baubetriebshof Bescheid gegeben, der sich darum kümmern wird. Die Unterstützung der Idar-Obersteiner Polizei hat sich das Marathonteam ebenfalls bereits gesichert. Hierzu trafen sich Rainer Hagner und seine Ehefrau Ilonka mit der Leiterin der Polizeiinspektion, Polizeirätin Kimberly Short, und dem Leiter der Kriminalinspektion, Erster Kriminalhauptkommissar Timo Jung.

Die Polizei wird zusammen mit den zahlreichen ehrenamtlichen Helfern wieder für einen reibungslosen und sicheren Verlauf der Veranstaltung sorgen. Aber nicht nur das: Die Polizeiinspektion wird auch voraussichtlich erneut mit einer größeren Gruppe beim Treppenlauf starten. Dafür möchte das Leitungsteam bei den Kolleginnen und Kollegen werben.

Fast zehn Prozent der Startplätze schon belegt

Wie Rainer Hagner berichtet, sind bereits jetzt rund zehn Prozent der Startplätze für die beiden Läufe belegt. „So früh im Jahr ist das eine gute Quote. Das zeigt, dass die Veranstaltung mittlerweile einen festen Platz im Laufkalender belegt.“ Ebenso erfreulich ist, dass auch die langjährigen Sponsoren wieder ihre Unterstützung für den Treppenlauf zugesagt haben. Hagner selbst hat in der vergangenen Woche zum zehnten Mal den Berliner Halbmarathon auf Inline-Skatern bestritten. Erstmals waren sein Enkel und sein Schwiegersohn mit dabei. Darauf habe er sich sehr gefreut, so Hagner, für den es jetzt unter Volldampf weiter mit der Organisation des Treppenlaufs in Idar-Oberstein geht.

Zur Vorbereitung auf den Treppenlauf bietet das Marathonteam Hagner ab 12. Mai 2026 wieder jeden Dienstag um 18.30 Uhr Lauftreffs an. Treffpunkt ist jeweils am Marktplatz Oberstein. Anmeldungen zum Felsenkirche-Treppenlauf können bis Sonntag, 13. September 2026, online unter https://my.raceresult.com/377205/ erfolgen. Nachmeldungen sind nicht möglich. Das Startgeld beträgt 14 Euro je Lauf. Nähere Informationen zum Lauf gibt es unter www.marathonteam-hagner.de.