Die ersten mehr als 50 Termine sind weg. So viele Kreisbürger hatten sich bis Montag, 16 Uhr, beim Land telefonisch oder via Internet ihren Impftermin im Impfzentrum auf dem Windhof geholt. Dort laufen derzeit die letzten Vorbereitungen für den Starttermin am Donnerstag.

Impfkoordinator Philipp Gruber und die zuständige Dezernentin bei der Kreisverwaltung, Miriam Sommer, verbringen momentan sehr viel Zeit auf dem Windhof. Denn sie müssen Sorge dafür tragen, dass ab Donnerstag, 8 Uhr, alles läuft.

Dass sich dabei noch nicht alle Informationen in der Bevölkerung verbreitet haben, wer wie derzeit zu einem Impftermin kommt, das erleben sie täglich. Immer wieder rufen Bürger bei der Kreisverwaltung an, um sich dort einen Termin zu holen. „Aber die Kreisverwaltung ist dafür überhaupt nicht zuständig, nicht einmal das Vorzimmer des Landrats. Das macht allein das Land“, sagt Gruber und erzählt gleich noch eine kleine Anekdote: „Jemand aus dem Nordkreis hat bei mir nach einem Impftermin gefragt. Als ich ihm sagte, dass wir das gar nicht machen, meinte er: ,Ich muss am Montag sowieso nach Konken – da komme ich im Impfzentrum vorbei.’“

150 Dosen diese Woche

Zurück zu den Vorbereitungen: Das Impfzentrum auf dem Windhof ist direkt mit dem Land verbunden. Vom Land kommt vor allem die Information, wie viel Impfdosen Kusel jeweils bereitgestellt werden. In dieser Woche – für Donnerstag und Freitag – sind es 150, in der Folgewoche 400. Die muss der Impfkoordinator anderenorts abholen. An welchem? Das ist geheim. Die Wege des Impfstoffs sollen laut Land nicht öffentlich gemacht werden. Jedenfalls, das lässt Gruber durchblicken, ist es nicht mehr die Vorderpfalz. „Es ist näher“.

Später im Monat soll die Kuseler Impfration steigen. Vor allem dann, wenn für jene, die bereits geimpft sind, nach genau drei Wochen die zweite Injektion ansteht. In der ersten Februar-Woche sind bereits 840 Dosen vorgesehen. Die Anzahl errechnet sich aus dem, was das Land insgesamt ausgibt, und dem Anteil der Bevölkerung des Kreises an der des Landes. Die Impfdosen für mobile Teams in den Altenheimen kommen hier noch obendrauf.

Ration mit Reserven

Ins Computersystem muss die Anzahl der Dosen eingepflegt werden. Und ebenso, wie viele Impfungen Tag im Zentrum vorgenommen werden. In dieser Woche also jeweils 75 an beiden Tagen. Zuweilen gibt es sogar ein paar Impfdosen mehr – für den Fall, dass eine Ampulle mal kaputtgeht. Und wer einen Termin hat, der soll auch seine Spritze bekommen.

Aber: Bislang werden die Impfdosen so gerechnet, als bekomme man aus einer Ampulle fünf Impfungen. Tatsächlich aber sind es sechs. 20 Prozent mehr. Die werden, so erklärt Gruber, dafür benutzt, beispielsweise die Mitglieder der mobilen Impfteams, der ambulanten Pflegedienste und die Mitarbeiter des Impfzentrums – allesamt ebenfalls in der Priorität eins für die Impfungen – selbst zu impfen. So wie vergangenen Samstag, als bei den Impfungen in den Heimen Lauterecken und Schönenberg-Kübelberg nicht der gesamte Impfstoff gebraucht wurde.

Tiefgekühlt flexibler

Je nach Verfügbarkeit von Impfstoff setzt sich Gruber beispielsweise mit Sozialstationen oder sonstigen ambulanten Diensten in Verbindung, um dort die Anzahl der Impfbereiten zu ermitteln und sie auf den Windhof zu bitten. Damit kein Impfstoff verfällt. Das ist augenblicklich nach fünf Tagen der Fall. Später einmal, voraussichtlich im Februar, soll Kusel nicht aufgetauten Impfstoff anderswo zweimal pro Woche holen, sondern tiefgekühltes Serum direkt angeliefert bekommen. „Das macht uns etwas flexibler, weil wir selbst entscheiden können, wie viel wir jeweils auftauen.“

Das System hat nun also die Anzahl der Impfdosen sowie die Anzahl derer, die täglich geimpft werden können. Braucht es also noch die Zeiten. Jeweils fünf Impfungen pro 15 Minuten setzen Sommer und Gruber für den Start des Impfzentrums an. Zunächst zwischen 8 und 12, später zwischen 8 und 15.15 Uhr.

Keine freie Terminwahl

Diese Termine vergibt dann das Land. Und zwar nach der Reihe. Zunächst die fünf für 8 Uhr, dann die für 8.15 Uhr und so weiter. Am Montagnachmittag gegen 16 Uhr waren bereits die ersten 51 Termine für den Donnerstag vergeben. Terminänderungen oder Terminwünsche sind nach Grubers Wissen derzeit nicht möglich. Um den reibungslosen Fortgang der Impfungen zu gewährleisten, muss jeder schauen, dass er zum vorgegebenen Termin auf den Windhof kommt.

Wer aktuell überhaupt einen Termin bekommen kann, also priorisiert ist, den benachrichtigt das Land. Und sobald derjenige einen Termin zugeteilt bekommen hat, erhält er auch noch seine Impfunterlagen. Die muss er beim Impftermin mitbringen. Ebenso einen Personalausweis. Den Impfpass hingegen nicht. Für den gibt es nach der Impfung einen Zettel zum Beilegen mit der Bestätigung.

