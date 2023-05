Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Wo einst eine Pump-Station der Nato war, soll bald eine Anlage für umweltfreundliche Energiegewinnung entstehen. Und weil der Investor den Firmensitz in den Ort legen will, winken der Gemeinde zudem langfristige Gewerbesteuereinnahmen.

Für den geplanten Solarpark auf dem Gelände einer ehemaligen Nato-Pumpstation in Ulmet hat der Gemeinderat grünes Licht gegeben. Wie berichtet, will Investor Lars Neufeld aus Weisenheim am Sand