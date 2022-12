Die Kreisverwaltung, die Mobilitätszentrale „Hin- und Weg“ sowie die Kreis- und Stadtbücherei sind am Donnerstag, 22. Dezember, wegen einer Personalversammlung ab 15 Uhr geschlossen. Darüber hinaus sind Kreisverwaltung – bis auf einige Notdienste – und Mobilitätszentrale vom 27. bis 30. Dezember ebenfalls geschlossen. Die Kreis- und Stadtbücherei pausiert von 27. Dezember bis 6. Januar. Wie die Verwaltung mitteilte, gibt es im Bürgerbüro und und der Zulassungsstelle am 28. und 29. Dezember jeweils von 7.15 bis 12 Uhr eine Notbesetzung. Allerdings müssen vorab Termine vereinbart werden unter Telefon 06381 4240 oder per E-Mail an buergerbuero@kv-kus.de. Für die Zulassungsstelle ist eine Terminvereinbarung auch über die Internetseite der Kreisverwaltung möglich. Auf der Startseite ist dann auf den Reiter Bürgerservice zu klicken, von dort geht’s zum Terminvergabe-Portal.