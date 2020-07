Der Fahrer eines sogenannten Monowheels – eines elektrisch angetriebenen Einrads – ist am Samstag vor einer Polizeikontrolle geflüchtet und hat nach Angaben der Polizei dabei unter anderem auf dem Radweg am Ohmbachsee Fußgänger gefährdet. Wie die Polizei berichtet, wollten Beamte das Gefährt gegen 22 Uhr in der Miesauer Straße kontrollieren. Aufgefallen sei das Einrad, weil es abwechselnd blau und rot leuchtete. Als der Fahrer die Polizisten erkannte, beschleunigte er sein Fahrzeug und fuhr auf einen geschotterten Weg in Richtung Ohmbachsee sowie auf den dortigen Radweg. Nach Angaben der Ordnungshüter waren auf der Strecke Fußgänger unterwegs, die dem Einrad ausweichen mussten. Der Fahrer habe seine Flucht dann über einen unbefahrbaren Waldweg fortgesetzt. Wer Hinweise zum Fahrer geben kann oder durch das Monowheel gefährdet wurde, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06373 8220 mit der Polizei in Schönenberg-Kübelberg in Verbindung zu setzen.