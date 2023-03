Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

163 Orte hat der SPD-Bewerber im Wahlkreis 209, Matthias Mieves, im Wahlkampf bislang besucht. Einer davon: Schönenberg-Kübelberg. Im Jugendzentrum wollte er am Samstag von den Verantwortlichen mehr über die Probleme im Schnelltestzentrum und beim Bürgerbus-Projekt erfahren. Zwei Dinge wolle er als Abgeordneter umgehend anpacken.

Punkt zehn kommt der Kandidat – in Jeans und blauem Hemd – am JUZ an, begleitet von Pia Bockhorn, der designierten Vorsitzenden des Kuseler SPD-Unterbezirks. Einer fehlt: Alexander Schweitzer.