Seine Kraichgauer Herkunft kann und will Helge Schwab nicht verleugnen. Seine Heimat sieht er mittlerweile im Kreis Kusel. Im zweiten Anlauf will der 49-Jährige als Direktkandidat der Freien Wähler – er belegt Platz drei auf der Landesliste – den Sprung in den Landtag schaffen, um sich „in der Schaltzentrale“ für die Belange der Menschen im Kreis einzusetzen.

Der Kraichgauer Zungenschlag macht deutlich, dass Schwab „kein Pälzer isch“. Der 49-Jährige ist in Ittlingen (Kreis Heilbronn) aufgewachsen und – der Liebe