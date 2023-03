Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vor rund fünf Jahren hat Thorsten Schmitt die Firma Holzbau Zülp übernommen. Seither haben sich Umsatz und Anzahl der Mitarbeiter verdoppelt. Und das Wachstum soll möglichst weitergehen. Dafür hat er einen Großteil des Geländes der ehemaligen Drahtfabrik übernommen und investiert kräftig.

Rund zwei Millionen Euro, so sagt er, wird er in den Standort nur wenige Meter von der Firmenheimat investieren. Allein mehr als 200.000 Euro fließen in die Erschließung