Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Vier Standorte hat die Gärtnerei Hanns bereits. Derzeit wird der Stammsitz in der Walkmühlstraße erweitert. Und zwei weitere Filialen in neuen Geschäftsgebieten nimmt Inhaber Jürgen von Blohn schon in den Blick.

Von 25.000 auf 30.000 Quadratmeter nach Nord-Westen hat sich die Gärtnerei Hanns in Kusel erweitert und ein Nachbargrundstück kaufen können. Weiteres Wachstum in der Innenstadt