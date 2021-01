Ein späterer Bundeskanzler und ein amtierender Bundespräsident – die Gästeliste der Gemeinde Waldmohr kann sich sehen lassen. Mit der Verleihung der Stadtrechte gibt es jetzt auch ein neues Goldenes Buch. Wer das alte Werk durchblättert, erfährt auch etwas über die Geschichte von Firmen im Ort.

Mit einem Knaller startet das Gästebuch: Am 24. August 1965 ist „Der Regierende Bürgermeister der geteilten deutschen Hauptstadt Berlin anlässlich seiner Durchreise in Waldmohr“. Das Foto zeigt Willy Brandt beim Eintrag ins Goldene Buch. Mit ihm haben sich damals verewigt: der Landrat von Kusel, Gustav Adolf Held, sowie der Bundestagsabgeordnete Adolf Müller-Emmert, Wahlkreis Kaiserslautern.

Es ist braun, misst etwa 30 auf 40 Zentimeter und ist relativ dünn. Auf einem leicht abgesetzten Rechteck des Einbands steht in großen Lettern: Das Goldene Buch unserer Gemeinde. Dass es sich um Waldmohr handelt, erschließt sich dem Betrachter erst auf einer der nachfolgenden Seiten. Nun ist das Buch endgültig geschlossen. Zum einen, weil keine Seite mehr frei ist, zum anderen, weil der Gemeinde am 14. Dezember die Stadtrechte verliehen wurden.

Das Deckblatt ein Kunstwerk

Das Goldene Buch kommt im Vergleich zu seinem neuen Bruder, in dem ab sofort die Geschicke der Stadt dokumentiert werden, bescheiden daher. Der äußere Schein trügt. Schon das Deckblatt ist ein rechtes Kunstwerk. Auf einer Zeichnung, die gut die Hälfte des Blattes füllt, ist das Rathaus zu sehen mit angedeuteter Umgebung. In der rechten oberen Ecke prangt das Wappen.

Fast in das Bild hinein läuft der Gemeindename. Die Initiale ist in Rot gehalten, der Rest in Schwarz. In schnörkeliger Schrift ist notiert: „Waldmohr: Ehemalige Kantonshauptgemeinde, 3300 Einwohner, 1303 ha Gemarkungsfläche, Sitz eines Amtsgerichts, Notars, Forstamtes, Postamtes sowie einer Steuer- und Gemeindeeinnehmerei. Aufstrebende Industriegemeinde. Günstige Verkehrslage (Autobahnzufahrt), große Weiheranlage. Schöne Wälder. Fremdenverkehrsgemeinde.“

Von Händlern und Handwerkern

Bevor das Gästebuch beginnt, erhält der Leser einen kleinen Überblick über Industrie, Handel und Handwerk der Gemeinde, Stand 1965, also das Jahr, in dem es aufgelegt wurde. Zu Beginn der jeweiligen Kapitel werden die Begriffe definiert. Den Auftakt bildet ein kurzer Abriss über „Georg Fleischer, Möbelfabrik“. Der zweite im Bunde ist „Rudolf W. Meyer, Strickwarenfabrik“. Ohne Beschreibung, nur das Logo dokumentiert „Helmut Hirsch Stahlbau G.m.b.H, Waldmohr, Industriegelände“.

Lediglich vier Geschäfte sind unter „Handel“ gelistet: Das sind die „Otto Koerper-Buchhandlung, Papier-, Schreib- und Bürowaren, Schulbedarf, Lehrmittel“, die Drogerie Ernst Bächle, das Schuhhaus Emil Hammel und die Weinstube Buhles. Unter „Handwerk“ firmieren das Blumenhaus Wunn und – kurz und knapp – „Erwin Staiger, Schmiedemeister“.

Die Rathaus-Renovierung

Am 31. Mai 1966 feiert die Gemeinde die umfangreiche Renovierung des 1849 erbauten Rathauses. Erwähnt werden verschiedene Funktionen des Hauses, das als Amts- und Friedensgericht, Kommunalverband, Zoll- und Arbeitsamt diente. Die Unterzeichner hoffen, dass in „diesem Hause immer ein guter, freiheitlicher Geist walten“ möge, „der allen Bürgern gleich welcher politischer und konfessioneller Zugehörigkeit zum Wohle dient“. Dies bezeugen Ehrenbürger Georg Fleischer, ehemalige Bürgermeister und Beigeordnete sowie ihre aktuellen Pendants und Mitglieder des Gemeinderats, neun der SPD, je drei der CDU und der Freien Wählergemeinschaft.

Bundestagsabgeordnete Werner Marx (CDU), Wahlkreis Kaiserslautern, dankt – ohne Datum - „Herrn Bürgermeister Hanß und den Herren des Gemeinderates Waldmohr“ für „die ausführliche Unterrichtung über die reichhaltigen und schwierigen Probleme der Gemeinde.“ Er wolle zu helfen versuchen.

Zwei Seiten sind der „Einweihung der neu errichteten Fabrikationsanlagen“ der Reifen-Laurent GmbH im Industriegelände“ am 28. Oktober 1971 gewidmet. Ein Foto des Werks, die Einladungskarte und zahlreiche Glückwünsche erinnern an das Ereignis.

Die Verleihung des Bundesverdienstkreuzes an den Ehrenbürger und Fabrikanten Georg Fleischer durch Bundespräsident Gustav Heinemann am 30. August 1972 darf nicht fehlen. Besuche wichtiger politischer Vertreter, wie der des Fraktionsvorsitzenden der FDP im Deutschen Bundestag, Wolfgang Mischnik, am 31. Januar 1974, des Bundesministers für innerdeutsche Beziehungen, Egon Franke, am 14. Februar 1975 und des Bundesministers für Raumordnung, Bauwesen und Städtebau, Karl Ravens, am 24. August 1976 füllen die nächsten Blätter. Der rheinland-pfälzische Ministerpräsident Bernhard Vogel war am 19. Januar 1978 hier.

1150-Jahr-Feier

1980 gedenkt Waldmohr seiner Gründung vor 1150 Jahren. Unterschriften über Unterschriften. Dasselbe Spiel anlässlich des 60. Geburtstags, den Bürgermeister Hanß am 14. Juli 1982 begeht. Fünf Jahre später wird er gleichzeitig „aus den Diensten der Verbandsgemeinde verabschiedet“. Eine Zeichnung mit markanten Gebäuden der Gemeinde umrahmt den Ehrentag. Erstmals am 9. Juli 1986 stattet der Kuseler Landrat Winfried Hirschberger Waldmohr einen Besuch ab. Die Unterzeichnung der Partnerschaftsurkunde von Is-sur-Tille und Waldmohr am 3. April 2004 ist mit guten Wünschen der französischen und deutschen Verantwortlichen und den Wappen der beiden Gemeinden versehen.

Wie zu Anfang setzt das Ende ein Glanzlicht: am 7. November 2007 weilen Bundespräsident Horst Köhler und seine Frau Eva Luise in Waldmohr.