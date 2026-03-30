In seiner neuen Kolumne „Fußball im Fokus“ widmet sich Axel Raudonat Teams, die in ihren Klassen noch um Aufstiege mitspielen wollen.

B-Klasse Süd: Klarer Sieger im Topduell

Es geht langsam aber sicher in die entscheidende Saisonphase. In knapp acht Wochen steht (wahrscheinlich) fest, wer auf- und auch wer absteigen muss. Ein direktes Duell um den Aufstieg fand am Samstag in der B-Klasse Kusel-Kaiserslautern Süd statt, wo mit der SG Breitenbach/ Dunzweiler und der zweiten Mannschaft des FV Olympia Ramstein die beiden (mit 44 Zählern punktgleich) führenden Mannschaften aufeinandertrafen.

Dieses Spiel auf dem Breitenbacher Kunstrasenplatz war dann aber am Ende eine klare Sache für die Gäste, die nach 2:0-Führung und dem folgenden Anschlusstreffer spätestens nach einer Roten Karte gegen die Hausherren und einem unmittelbar folgenden, verwandelten Strafstoß auf die Siegerstraße einbogen. Am Ende stand ein 1:5 aus Sicht der Kombinierten in der Ergebnisliste, womit es in der Tabelle zurück auf Rang drei ging. Neuer Zweiter ist nun Lokalrivale TuS Gries (45 Punkte). Abschreiben im Kampf um die ersten beiden Plätze darf man aber weiterhin auch nicht den SV Mackenbach II (40) sowie den SV Kübelberg (38), die beide ein Spiel weniger als das Führungstrio absolviert haben. Am kommenden, eigentlich spielfreien Osterwochenende sind samstags (jeweils 15 Uhr) von den Top fünf lediglich Gries (gegen die SG Krottelbach/Ohmbach) sowie Kübelberg (in Vogelbach) im Einsatz.

C-Klasse Nord: „Kaulis“ bleiben auf Kurs

In der C-Klasse Nord hat der SV Kaulbach-Kreimbach, ganz nach dem Geschmack von Spielertrainer Sascha Herz, einen erhofften und klaren Erfolg feiern können. Im Aufstiegskampf gelang den weiterhin auf Platz drei notierten „Kaulis“ ein 4:0-Erfolg bei der SG Schrollbach/Hauptstuhl, der in Anbetracht der Lage als „Pflichtsieg“ einzustufen ist.

Noch einmal ungleich wichtiger ist nun das Oster-Nachholspiel gegen die SG Altenglan/Rammelsbach/Theisbergstegen. Mit einem Erfolg gegen den unmittelbaren Tabellennachbarn und viertplatzierten Konkurrenten würde der SV Kaulbach-Kreimbach zum einen dessen eigenen Aufstiegshoffnungen auf ein Minimum reduzieren und zudem auf Platz zwei springen, welcher am Saisonende für den Sprung in die B-Klasse reichen würde. Und: Tabellenführer SV Hefersweiler wäre, bei immer noch einem Spiel im Rückstand, dann nur noch drei Punkte entfernt, so dass dem direkten Duell und Lokalderby am 3. Mai in Kaulbach vielleicht sogar eine ganz besondere Rolle zuteil würde.