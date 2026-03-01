Drei Wochen vor dem Wahltag ist Katja Daish, Landtagskandidatin der Grünen, zum Haustürwahlkampf in Dennweiler-Frohnbach unterwegs.

In einigen Vorgärten blinzeln Krokusse, Narzissen und Winterlinge in die noch schwache Sonne. Zwei Störche kreisen über den Wiesen am Stegbach. Eine Gruppe Wahlkämpfer der Grünen ist an diesem frühlingshaften Samstagvormittag unterwegs. Denn damit die Tour kein Solotermin ist, wird die Kreisvorstandssprecherin von einem halben Dutzend Parteimitgliedern aus dem Landkreis begleitet. Zumal es für Daish der erste Haustürwahlkampf ist, wie sie sagt. Zu Haustürgesprächen unterwegs waren die Kreisgrünen zuvor bereits in Albessen, Ehweiler, Ohmbach und Rehweiler.

Daish, die als Direktkandidatin im Wahlkreis Kusel antritt, bestritt bisher ihren Wahlkampf in erster Linie mit Veranstaltungen wie Podiumsdiskussionen, Info-Ständen und offenen Gesprächsangeboten wie „Kaffee mit Katja“. Und das alles neben ihrem Job als Softwareentwicklerin.

Unterstützung vom Co-Landeschef

Unterstützt wird sie in Dennweiler-Frohnbach am Samstagnachmittag auch von Paul Bunjes, Co-Landesvorsitzender der rheinland-pfälzischen Grünen. Der 31-jährige Landwirt aus Kaiserslautern, der im Wahlkreis 44 kandidiert, bringt für diesen Termin reichlich Kenntnis von Land und Leuten mit: Er hat vor zehn Jahren auf einem Bauernhof im Ort seine Ausbildung absolviert.

Unterstützung aus Mainz, beziehungsweise Kaiserslautern: Grünen-Co-Landesvorsitzender Paul Bunjes kennt das Dorf. Hier hat er eine Ausbildung zum Landwirt gemacht. Foto: Eric Sayer

Doch bevor die Grünen von Tür zu Tür ziehen, werden vor der protestantischen Kirche ein paar praktische Verabredungen getroffen. Eine Gruppe nimmt sich Dennweiler vor, Daish und Bunjes übernehmen Frohnbach. Beide Kandidaten stufen Dennweiler-Frohnbach als „Potenzialgemeinde“ für die Grünen ein. Dabei stützen sie sich auf Wahlergebnisse der Vergangenheit wie auf weitere Daten zur Altersstruktur der Einwohner oder zum demografischen Wandel. Vor fünf Jahren waren die Grünen nach der SPD bei der Landtagswahl in der einst stark landwirtschaftlich geprägten Gemeinde mit knapp 18 Prozent zweitstärkste politische Kraft.

Wechselbad zwischen kühl und herzlich

Am ersten Haus in der Hauptstraße, an dem die Landtagskandidatin klingelt, öffnet sich keine Tür. Dort wohnten wohl Amerikaner, meint Daish nach dem Blick auf das Klingelschild. Auf derselben Straßenseite ein paar Meter weiter verkündet ein Schild: Wenn wir nicht öffnen, bitte Weg säubern und Blumen gießen. Doch das Klingeln findet Gehör, ein Bewohner öffnet die Haustür, nimmt den Flyer entgegen und berichtet vom Kindergeburtstag, der drinnen gerade gefeiert wird.

Ein paar Häuser weiter fällt der Empfang eher kühl aus. „Ich bin Frau Daish von den Grünen und wollte Material für die Landtagswahl da lassen“, stellt sich die Kandidatin freundlich vor. Nein, Danke, antwortet ein Bewohner kurz und bündig. Auf eine Grünen-Anhängerin, die im Garten zugange ist, trifft die Wahlkämpferin hundert Meter weiter am Ortsausgang. „Jeder Flyer, den wir reinreichen, ist für mich ein Gewinn“, sagt Daish. Öffnet sich keine Tür, landet der Flyer im Briefkasten.

Das Einmaleins des Haustürwahlkampfs

Und auf dem Frohnbacherhof gibt es dann noch eine überraschende Begegnung. „Sie sind doch Frau Daish. Ich kenn’ Sie aus der Zeitung“, lässt ein Bewohner die Kandidatin wissen. Über das Einmaleins des Haustürwahlkampfs ist die Grünen-Politikerin gebrieft: offen auf die Bürger zugehen, freundlich ansprechen, keine längeren Diskussionen und keine Haustürbesuche am Abend und am Sonntag.

In Zeiten von Social Media habe das eher traditionelle Wahlkampfinstrument Haustürbesuche mit persönlicher Vorstellung eine Mobilisierungsfunktion, sagt Daish. Und Landesvorsitzender Bunjes unterstreicht diese Erfahrung. Landesweit hätten die Grünen im aktuellen Wahlkampf bereits an mehr als 40.000 Haustüren geklingelt oder geklopft. Und das Feedback sei recht erfreulich.