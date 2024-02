Anfang Februar ist in Kusel das „Bündnis für Demokratie im Landkreis Kusel“ gegründet worden. Für den 1. März ruft das Bündnis zu einer Demonstration samt Kundgebung in der Kreisstadt auf. Benjamin Ginkel hat mit Initiator Hans-Christian von Steinaecker über Startschwierigkeiten, Pläne für die Zukunft und Engagement gegen Rechtsextremismus gesprochen.

Kusel. Herr von Steinaecker, kurz nach der Gründungsversammlung des „Bündnis für Demokratie im Landkreis Kusel“ gab’s bei den Grünen auf Kreisebene Verwirrung darüber, dass sie nicht eingeladen waren. Dürfen die Grünen jetzt mitmachen?

Selbstverständlich! Unsere Idee vor der Gründung war es, klein anzufangen, erstmal stadtweit in Kusel etwas aufzubauen. Deshalb hatten wir auch die Grünen im Stadtrat informiert. Während der Diskussion kam an dem Abend dann der Zusatz „im Landkreis“ noch dazu und wir haben das Bündnis weiter gefasst. Jetzt suchen wir aus dem ganzen Kreis Kusel Mitstreiter. Und das können alle sein, die wissen, dass die AfD die Demokratie gefährdet.

Braucht’s neben der „Partnerschaft für Demokratie im Landkreis Kusel“ noch ein „Bündnis für Demokratie im Landkreis Kusel“?

Es ist doch toll, wenn sich Menschen für die Demokratie engagieren. Darüber bin ich sehr froh. Ich hatte 2002 das „Bündnis gegen Rechtsextremismus“ gegründet, das unter anderem 2007 die ersten Stolpersteine in Kusel verlegt hat. Jetzt war es an der Zeit, das zu erneuern.

Sie spielen auf das Treffen – unter anderem – von AfD-Politikern im November in Potsdam an …

Genau! Denn das Treffen hat gezeigt, dass die von Ihnen genannte Partei, wenn sie die Möglichkeit dazu bekommt, zur Parteidiktatur werden kann. Millionenfach Menschen auszuweisen oder zu deportieren, solche Pläne gilt es früh zu verhindern. Jetzt geht’s um Aufklärung!

Mit Demonstrationen?

Unter anderem, ja. Aber wir wollen auch Veranstaltungen für Mandatsträger und Parteimitglieder anbieten, und zeigen, dass es eine gute Sache ist, sich in einer demokratischen Partei zu engagieren. Eines unserer Ziele ist es, die bürgerlichen Parteien zu stärken.

Nach der Demonstration im Januar mit gut 250 Teilnehmern kann es nun sein, dass deutlich weniger Menschen auf die Straße gehen …

An der Demo haben tatsächlich viele Menschen teilgenommen, die noch nie öffentlich demonstriert haben. Für den 1. März sind wir dennoch guter Dinge. Wenn statt 250 Menschen 200 kommen, ist uns das auch recht.

Info

Die Mitglieder des „Bündnis für Demokratie im Landkreis Kusel“ laden zu einer Demonstration am Freitag, 1. März, um 17 Uhr auf dem Kochschen Markt. Wer die Initiative aktiv unterstützen möchte oder mit den Organisatoren Kontakt aufnehmen möchte, kann per E-Mail an demokratiekusel@web.de schreiben.



Weitere Informationen zum „Bündnis für Demokratie im Landkreis Kusel“ gibt es online auf Facebook (BuendnisDemokratieKusel) und Instagram (buendnis_demokratie_kusel). Über diese Kanäle werde zu kommenden Veranstaltungen informiert.