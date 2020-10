Mit der Duo-Formation ihrer Band „Party Affair“ treten Bassist Manuel Distler und Keyboarder Stefan Altherr am Samstag, 3. Oktober, um 19 Uhr in der Live-Bühne Godelhausen auf. Die beiden Musiker sind neben „Party Affair“ auch mit anderen Musikprojekten unterwegs und haben schon international Erfahrung gesammelt. Von Rock, Pop bis hin zu den aktuellsten Charts ist in ihrem Programm alles mögliche vertreten. Der Eintritt kostet sechs Euro. Sitzplätze können unter der Telefonnummer 06381 8649 reserviert werden.