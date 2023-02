In dieser Woche bleibt es trocken. Ob sich die Sonne zeigt, ist allerdings unklar, denn Nebel oder dichte Wolkenfelder können sie verstecken.

Das kräftige Hoch über Mitteleuropa wirkt wie ein Schutzwall und hält auch weiterhin die Störungsgebiete von uns fern. Erst während der zweiten Wochenhälfte schwächt es sich ab und zieht sich nach Südwesteuropa zurück. Somit können ab Freitag von den Britischen Inseln her Schlechtwettergebiete in abgeschwächter Form über unsere Region hinweg ziehen. Ihnen folgt milde Atlantikluft.

Vorhersage

Montag: Wie meistens über’s Winterhalbjahr, wenn wir uns im Zentrumsbereich eines Hochs befinden, stellt sich die Frage: „Hält sich das Einheitsgrau oder scheint die Sonne?“ Somit startet die Woche entweder neblig-trüb oder freundlich. Bei Einheitsgrau bleibt es feucht-kalt, mit sonniger Unterstützung wird es tagsüber erträglich. Sollten nachts die Sterne leuchten muss speziell in Niederungen mit leichtem Frost gerechnet werden.

Dienstag: Entweder hält sich Nebel oder Hochnebel mit unterschiedlicher Dauer oder die Sonne strahlt. Allgemein bleibt es niederschlagsfrei. Nur bei Dauergrau kann es etwas nieseln. Die Temperaturen können recht unterschiedlich ausfallen.

Mittwoch: Es bleibt bei der Mischung aus Sonne und Nebel oder Nebel und tiefhängende Wolken. Nennenswerter Niederschlag wird dabei nicht fallen. Am Temperaturniveau ändert sich nicht viel.

Donnerstag: Es ist davon auszugehen, dass ein etwas auflebender Südwestwind die Nebelfelder vertreibt und die Sonne sich überall mal präsentieren kann. Demzufolge passen sich die Tagestemperaturen an. Am Nachmittag ziehen jedoch ausgedehntere Wolkenschleier übers Land.

Weiterer Trend

Am Freitag werden die Wolken mit spürbarem Wind von Westen immer dichter und es kann gelegentlich regnen, dabei kühlt die Luft tagsüber ab. Am Samstag wechseln sich Sonne und Wolken miteinander ab und es sollte trocken bleiben. Dazu können die Temperaturen wieder in den zweistelligen Bereich klettern. Am Sonntag ziehen mit auffrischendem Wind neue Regenwolken auf.