Das gesammelte Wissen der Welt in einer Datenbank. Wikipedia wird am Freitag, 15. Januar, 20 Jahre alt und ist aus unserem Alltag kaum noch weg zu denken. Auch der Landkreis Kusel ist gut vertreten – mit den Gemeinden und Persönlichkeiten.

Als Wikipedia vor 20 Jahren online ging, bestand das Internet hauptsächlich aus süßen Katzenvideos. Seiten wie Google und eBay steckten damals noch in den Kinderschuhen, an Facebook war noch nicht zu denken.

Doch Wikipedia schlug ein wie eine Bombe. Nach eigenen Aussagen wurden innerhalb des ersten Jahres auf der englischen Website über 50.000 Artikel veröffentlicht. Heute ist die Wissensdatenbank nicht mehr aus dem Alltag wegzudenken. Sie enthält mehr Informationen als jedes Lexikon, und jeder hat darauf Zugriff. Allein die deutsche Wikipedia-Seite hatte, laut eigener Daten, im vergangenen Monat fast eine Milliarde Aufrufe.

Urururgroßmutter der Königin

Wer auf Wikipedia nach dem Landkreis Kusel sucht, wird fündig. Jede Ortsgemeinde hat einen eigenen Artikel, mit Gründungsgeschichte, Bevölkerungszahlen, Kulturdenkmäler und den wichtigsten Persönlichkeiten. Weit über 100 im Landkreis Kusel geborene Menschen finden hier eigene Artikel. Wir liefern ein paar Beispiele.

Nach kurzer Recherche wird klar, Kusel hat ganz schön was zu bieten. Sei es die Urururgroßmutter der aktuellen englischen Königin Elizabeth II., Luise von Sachsen-Gotha Altenburg, die eine Zeit lang in Pfeffelbach begraben lag, oder auch Paul Tremmel aus Theisbergstegen. Der pfälzische Mundartdichter gewann mit seinem Buch „Sellawie“ mehrere Auszeichnungen.

Weltmeister Klose

Miroslav Klose steht ganz oben auf dieser Liste. Seine Geschichte dürfte jedem deutschen Fußballfan bekannt sein. In Polen geboren, kam er als Achtjähriger mit seiner Familie nach Kusel, kickte ab 1997 bei der SG Blaubach-Diedelkopf. Der Anfang einer märchenhaften Karriere, die ihn über den 1. FC Kaiserslautern und Werder Bremen zu Bayern München führte, die ihn zum deutschen Rekordtorschützen – 71 Treffer in der Nationalelf – und zum besten Torjäger der WM-Geschichte machte. Der Weltmeistertitel in Jahr 2014 setze der Karriere die Krone auf.

Natürlich verfügt auch der Kuseler Opernsänger Fritz Wunderlich über einen eigenen, ausführlichen Eintrag in Wikipedia. Ausführlich wird sein Werdegang geschildert – bis hin zu seinem frühen Tod.

Historische Verdienste

Zu finden ist weiterhin der „Vater der pfälzischen Volkskunde“, Theodor Zink. Er ist bis heute für seine Forschungen der pfälzischen Geschichte und dem nach ihm benannten Museum in Kaiserslautern bekannt. All das begann aber in Ulmet, denn dort wurde Zink im Jahre 1871 geboren. Schon früh interessierte er sich für Objekte aus dem Handwerk und der Volkskunde. Seiner Sammelleidenschaft konnte er dann ab 1924 völlig nachgehen. Mit dem Auftrag des Landes in der Tasche bereisten er und der Fotograph Reinhold Wilking die Pfalz, dokumentierte das ländliche Leben und sammelten neue Objekte für ein Stadtmuseum. Zwar starb der Forscher kurz vor der Eröffnung 1934, sein Beitrag wird aber bis heute hoch geschätzt.

Wer etwas tiefer in die Historie schauen will, der geht am besten über die Lauterecker Wikipedia-Seite. Denn dort finden sich eine ganze Reihe von Veldenzgrafen, die natürlich in der Veldenz-Stadt geboren wurden.

Der erste Ministerpräsident

Aber auch im Bereich Politik gibt es so einige Persönlichkeiten aus dem Kreis, die hinreichend gewürdigt werden. Eine besonders prägende war Wilhelm Boden. Der erste Ministerpräsident von Rheinland-Pfalz wurde 1890 in Grumbach geboren. 1946 wurde er mit dem Amt betraut und bekam von den Besatzungsmächten die Aufgabe, gemeinsam mit der Landesversammlung den ersten Verfassungsentwurf zu erstellen und die ersten freien Parlamentswahlen durchzuführen.

Der Historiker Franz-Josef Heyen stellte dazu klar: „Dies war nicht weniger, als die Grundlage für ein demokratisches Gemeinwesen zu schaffen. Es ist der historische Verdienst von Wilhelm Boden, diese Aufgabe erfüllt zu haben.“ Zwar trat Boden bereits 1947 wieder zurück, weil er beim Versuch der Regierungsbildung scheiterte, blieb aber noch bis zu seinem Tod 1961 Abgeordneter des Landtags.

Dass die aktuellen Abgeordneten Marlies Kohnle-Gros, Jochen Hartloff und Andreas Hartenfels mit eigenen Profilen ebenso in Wikipedia vertreten sind wie die in Kusel geborene frühere Ministerin Margit Conrad, ist nicht überraschend. Ein tieferer Blick fördert sogar Hans Otto Streuber zu Tage. Der spätere Oberbürgermeister von Zweibrücken und Präsident des Sparkassenverbands wurde in Lauterecken geboren.

Bundesbankpräsident aus Kusel

Axel Weber, ebenfalls in Kusel geboren und aufgewachsen, ist ein weiterer Prominenter. Denn der Wirtschaftswissenschaftler schaffte es nicht nur in den sogenannten Rat der Wirtschaftsweisen. Er war auch – just in der Finanzkrise – von 2004 bis 2011 Chef der Bundesbank. Nach seinem Rücktritt wurde er Präsident des Verwaltungsrats der Schweizer Großbank UBS.

International bekannt ist auch der Autor Sigfrid Gauch. 1945 in Offenbach (Offenbach-Hundheim) geboren, erlebte er die Nachkriegszeit aus erster Hand. Im Buch „Vaterspuren“ setzt er sich mit der Beziehung zu seinem ebenfalls auf Wikipedia zu findenden Vater Herrmann Gauch, geboren in Einöllen, auseinander. Dieser war Nationalsozialist der ersten Stu