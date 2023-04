Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Was tut man, um seinem Unmut über die Corona-Politik Luft zu verschaffen? Stiller Protest in Form eines Spaziergangs kommt einem da eher nicht in den Sinn. Doch genau das taten die sogenannten „Freiheitsboten_Landkreis Kusel“. Nach dem Vorbild der „Freien Sachsen“ hatten sie sich über einen Telegram-Kanal für Montagabend zu Protestspaziergängen in Kusel verabredet – zu unterscheiden von den „Freien Pfälzer“, die in vielen anderen Orten der Pfalz unterwegs waren.

Ihrem Verständnis nach sind sie Spaziergänger keine Demonstranten. Deshalb war die Aktion auch nicht als Demonstrationen angemeldet – wohl auch, um