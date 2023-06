Eine 54-jährige Frau wurde am Sonntagvormittag in ihrem Auto eingeklemmt, mit dem sie einen Abhang zwischen Henschtal und Glan-Münchweiler hinuntergerollt und frontal gegen einen Baum geknallt war. Schwer aber nicht lebensbedrohlich verletzt wurde sie mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht, nachdem Feuerwehrleute aus dem Oberen Glantal sie befreit hatten. Wie die Polizei mitteilt, sei noch unklar, wie es zu dem Unfall auf der B423 kam. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass die Frau allein an dem Unfall beteiligt war.