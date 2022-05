Eine Verkettung unglücklicher Umstände löste am Samstag einen Einsatz der Feuerwehren von Offenbach-Hundheim und Lauterecken aus. Weil er etwas zur Erfrischung trinken wollte, legte ein Mann im Gras seine Motorsense ab. Die heiße Maschine löste dabei ein Feuer aus. Dadurch geriet auch ein Entwässerungsrohr in der Nähe in Brand. Die Betriebsstoffe der Sense waren in den Regenwasserkanal gelaufen.